Terrasini: softair in terreni confiscati alla mafia, ecco l'autorizzazione del Comune

Il softair in terreni confiscati alla mafia. L'amministrazione comunale di Terrasini ha autorizzato nei giorni scorsi la palestra New Word Gym ad utilizzare temporaneamente alcuni terreni confiscati alla mafia per una nuova disciplina sportiva, il soft- air, che vede sempre più appassionati. Ad annunciare l'affidamento è stato il sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci, attraverso un post sul profilo Facebook.

Si tratta di terreni posti in prossimità dello svincolo autostradale di Montelepre sotto la montagna molto impervi e scoscesi, adatti a questo nuovo sport. Il primo cittadino di Terrasini ha voluto anche rivolgere gli "auguri a Luca e Salvo e a tutti i loro associati per questa nuova avventura".

Cos’è il softair

Softair in italiano indica il termine “aria compressa” con riferimento specifico alla tipologia di armi utilizzate in questa competizione. È uno sport di squadra che consiste nella simulazione di uno scontro armato, con i giocatori abbigliati con uniformi e dotati di speciali armi che riproducono fedelmente quelle per uso militare, ma funzionano ad aria compressa e sparano palline di plastica che contengono un liquido colorante. Per la pratica di tale attività vengono utilizzate delle riproduzioni di armi da fuoco dette air soft gun (ASG, letteralmente in italiano arma ad aria compressa, da cui il nome della disciplina) che sparano piccoli pallini in plastica biodegradabile da 6mm (disponibili in diverse grammature) alla potenza finale di massimo 0,99 Joule, innocui per un essere umano (l'energia minima necessaria alla lacerazione della pelle risulta essere almeno 3 Joule). Conosciuto in Italia anche come tiro tattico sportivo, il soft-air è una competizione che si basa sull'impiego di tattiche militari per raggiungere una serie di obiettivi che variano a seconda della tipologia di partita che si andrà a fare. Ogni operatore riveste un ruolo specifico e deve attenersi agli ordini del caposquadra.

© Riproduzione riservata