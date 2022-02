Terrasini, assistenza domiciliare per i portatori di handicap: via alle domande di ammissione

Via alla presentazione delle istanze di ammissione al servizio di assistenza domiciliare per i portatori di handicap a Terrasini. Pubblicato l'avviso sul sito del Comune.

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto ai portatori di handicap privi di aiuto domestico o che non sono in grado di avere adeguata assistenza da parte dei familiari, e che non godono di altri servizi di assistenza domiciliare. Il servizio avrà la durata di 12 mesi decorrenti dall’avvio del servizio. Il numero dei beneficiari da ammettere al servizio sarà definito successivamente in base alla disponibilità finanziaria dell’Ente.

Le prestazioni

Le prestazioni socio-assistenziali da erogare, così come scritto nell'Avviso, verranno assegnate sulla base delle valutazioni operate dal Servizio Sociale Professionale del Comune che individuerà lo stato di bisogno e le risposte più idonee a soddisfarlo, anche attraverso visite domiciliari o colloqui telefonici.

Come presentare la domanda

Le istanze, redatte esclusivamente su modelli forniti dall’ufficio Servizi Sociali o reperibili sul sito istituzionale del Comune di Terrasini www.comune.terrasini.pa.it, dovranno essere presentate entro il 03.03.2022 (corredate della documentazione necessaria) presso l’Ufficio Protocollo sito in Piazza Falcone e Borsellino oppure a mezzo mail all’indirizzo protocollo.generale@comune.terrasini.pa.it.

L'AVVISO

