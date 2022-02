A Termini Imerese il Carnevale si rinnova, maestri della cartapesta in campo

Si riaccendono le luci sul palcoscenico dell’allegria e della spensieratezza. Ma sarà un Carnevale diverso rispetto al passato e a determinarlo è l’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid. Il Carnevale di Termini 2022, infatti, sarà caratterizzato da momenti in presenza e da una attività social progettata dalla società del Carnovale. La programmazione vede tutta la famiglia del Carnevale unita a guardare con speranza al futuro: le iniziative prenderanno il via da domani fino al primo marzo. L’attività in presenza sarà caratterizzata dalla consegna delle chiavi della città ai «Nanni» e dall’apertura della cittadella del Carnevale con i carri in mostra e laboratori didattici. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Fabio Lo Bono

