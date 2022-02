Capaci, ha un malore durante una partita di calcio a 5 e si accascia a terra: operato alla testa, è grave

Sono ore d'ansia per familiari e amici di Nicola Basile, il giocatore dell'Avis Capaci, squadra che milita nel campionato di serie D di calcio a 5. Sabato pomeriggio, durante la partita contro il Palermo Futsal Club, al 28esimo minuto ha avvertito un malore e si è accasciato a terra. Immediato l'intervento dei compagni e dei medici della squadra avversaria che lo hanno soccorso e con un'ambulanza è stato poi trasportato all'ospedale Villa Sofia di Palermo.

Nicola è stato sottoposto ad un intervento chirurgico alla testa e si trova in prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravi. L'Avis Capaci, attraverso un messaggio su Facebook, ha reso noto che “I medici hanno comunicato che dovranno aspettare qualche giorno per capire se l’intervento è riuscito e se ci sono danni cerebrali. Vi terremo aggiornati e grazie veramente a tutti per il sostegno che state dando a Nicola e a noi Avis Capaci in questo momento terribile”.

La sera dopo il malore, la sua società aveva reso nota la notizia, pubblicando sui social un messaggio di vicinanza: "Siamo tutti con te!! Adesso batti il calcio di rigore più importante della tua vita... Forza Nico.. Forza bomber... La tua famiglia Avis è vicino a te... Vinciamo assieme!!". "La società - scrivono in un altro post - ringrazia di vero cuore il Palermo Futsal Club per il tempestivo soccorso prestato al nostro ragazzo. Grazie in fondo questo sport diventa più bello con questi gesti!!"

Numerosi i messaggi di amici e conoscenti sui social: "Preghiamo tutti per Nicola e speriamo che non ci siano danni , Nicola forza non mollare, tutto il mondo del Calcio a 5 è con te", scrive Emanuele. "Dai Nicola la tua famiglia e i tuoi compagni di squadra ti stanno aspettando", scrive invece Daniele.

Messaggio di solidarietà anche da parte degli ultimi avversari di Nicola: “La partita tra Palermo Futsal Club e AVIS capaci C5 è stata sospesa al minuto 30’ sul punteggio di 3-1 per i rosanero a causa di un malore accusato da un ragazzo della squadra ospite. Cosciente, è stato prontamente soccorso in campo e trasportato all’ospedale in ambulanza. La Società esprime la propria vicinanza a tutti i componenti dell’AVIS Capaci ed augura una pronta ripresa al ragazzo”.

