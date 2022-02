Nuovo raid nella chiesa ai Cappuccini di Carini, l'arciprete: "Più rispetto per i luoghi sacri"

Ancora un raid nella chiesa di Maria Santissima degli angeli ai Cappuccini di Carini. Questa volta un gruppo di giovani ha scardinato una delle porte poste sul retro ed è entrato nella struttura.

A denunciare l'episodio è l’arciprete della chiesa Madre del comune a due passi da Palermo, don Giacomo Sgroi, il quale su Facebook ha lanciato un appello chiedendo rispetto per i luoghi sacri. Sui social ha postato anche le foto dei giovani che sono saliti sul tetto della chiesa rischiando di cadere: "Invito però alla condivisione - ha scritto l'arciprete - perché noi non riusciamo a identificarli, ma sono certo che un genitore o un familiare riesce a riconoscere la sagoma di suo figlio". Dopo una segnalazione sono intervenuti i carabinieri ma al loro arrivo i ragazzini era già fuggiti via.

"Vengo anche informato dai carabinieri - ha scritto don Sgroi - che è stata nuovamente forzata una delle retrostanti porte di accesso alla chiesa, numerose volte vandalizzata e depredata perfino dei fili elettrici che non permettono nemmeno il suono dell’orologio, il cui impianto è stato danneggiato da vandali mesi fa. La Congregazione della Madonna di Fatima ha più volte sistemato i danni alla chiesa e ai locali annessi e ripristinando le inferriate forzate".

Padre Sgroi ha lanciato un appello: "Vi prego di lasciare in pace questo luogo sacro e di avere un po’ di timore di Dio. Se non volete farlo per rispetto al luogo, fatelo per voi stessi, perché c’è un reale pericolo per la vostra vita per il rischio di crolli di parte della struttura".

© Riproduzione riservata