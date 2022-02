Palermo, scippo di un cellulare ripreso dalle telecamere in via Maqueda

Lo scippo di un cellulare, in via Maqueda, a Palermo, è stato ripreso dalle telecamere, nello stesso tratto in cui si era verificato un altro episodio simile a fine di gennaio, quando una ragazza era stata derubata da un uomo a bordo di uno scooter.

Questa volta nel mirino è finito un uomo che ieri stava camminando tenendo gli occhi fissi sul cellulare.

Le immagini mostrano la vittima che cammina in direzione della stazione, all’altezza di via Torino, mentre un giovane a bordo di uno scooter lo affianca e gli strappa il cellulare, dileguatosi tra i vicoli del centro storico.

