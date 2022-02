Palermo, un corriere rapinato da due uomini travisati allo Zen

Un corriere è stato rapinato nel quartiere palermitano dello Zen; due uomini con il volto coperto lo hanno bloccato alle spalle in via Marco Fanno. A lanciare l’allarme è stato lo stesso autotrasportatore dopo la fuga dei malviventi. L’uomo è stato immobilizzato e intimorito per costringerlo a consegnare soldi e oggetti che aveva con sè. I rapinatori sono fuggiti a bordo di uno scooter. Le indagini sono condotte dagli agenti del commissariato San Lorenzo che stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per riuscire a risalire agli autori del colpo.

