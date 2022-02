Bagheria,  UniCredit dona un pulmino alla onlus Teacch House

L’acquisto di un pulmino 9 posti da parte della onlus Teacch House di Bagheria (PA) è stato reso possibile grazie alla donazione di UniCredit. La onlus Teacch House - nata nel 2007 e che oggi conta 75 associati - organizza per bambini, adolescenti ed adulti autistici colonie e campus invernali ed estivi, supportando così anche i genitori nei periodi non coperti dalla frequenza scolastica e svolge laboratori durante i week end. La onlus punta all’inserimento sociale nella comunità dei ragazzi affetti da autismo mediante attività sportive (in particolare nuoto, atletica leggera e canottaggio), finalizzate allo sviluppo di nuove abilità psico-fisiche e ad alleggerire il carico di accudimento delle famiglie. L’acquisto del pulmino renderà più efficiente il trasporto degli utenti presso le varie destinazioni: mare, piscina, centri sportivi, villaggi ricreativi.

“La donazione di UniCredit - ha sottolineato Salvatore Malandrino, Responsabile Regione Sicilia di UniCredit Italia - è stata resa possibile grazie a UniCreditCard Flexia Etica, collegata ad un progetto etico. La carta etica prevede che il due per mille delle spese effettuate dai clienti vada ad alimentare, senza alcun onere a carico del titolare della carta, uno specifico Fondo le cui disponibilità sono destinate a diverse iniziative e progetti di solidarietà portate avanti da organizzazioni senza scopo di lucro, che si prefiggono obiettivi socialmente utili. Dal 2011 ad oggi, attraverso la nostra carta etica, la banca ha assegnato in Sicilia oltre 1 milione 900 mila euro a 180 onlus che operano nell’isola”.

Michele Scarpa, Presidente Teacch House Onlus, ha evidenziato “come siano fondamentali, per associazioni di genitori come la nostra, i progetti di Carta Etica finanziati da UniCredit. Progetti che contribuiscono direttamente alla crescita ed allo sviluppo delle nostre strategie di intervento, le quali puntano al benessere psico-fisico di soggetti con autismo. Nello specifico il pulmino acquistato attraverso il contributo di UniCredit verrà utilizzato per il trasporto dei nostri ragazzi che potranno partecipare alle molteplici attività che proponiamo, senza gravare sulle famiglie che sono poi i soggetti indiretti che beneficeranno delle attività dell’associazione. Un caloroso ringraziamento da parte mia e di tutte le famiglie a UniCredit”.

