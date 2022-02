Circonvallazione di Monreale, c'è il progetto di un semaforo all'incrocio con via Santa Liberata

C'è un progetto che prevede l'installazione di un semaforo all'incrocio fra la circonvallazione di Monreale - la strada statale 186 che poi prosegue verso Partinico - e la via Santa Liberata, una strada di non larghe dimensioni, ma molto transitata, dato che porta un gran volume di traffico da Aquino e dalle altre borgate monrealesi.

Il progetto diventa ancora più atteso alla luce dell'incidente che ieri (4 febbraio) è costato la vita a un palermitano del Capo, Carmelo Orlando, che stava attraversando la circonvallazione per recarsi al lavoro, intorno alle 15. L'uomo è stato travolto da un'auto che viaggiava in direzione Palermo: l'impatto è avvenuto non all'incrocio con via Santa Liberata, ma qualche centinaio di metri più sotto.

I monrealesi, tuttavia, da tempo chiedono interventi per aumentare la sicurezza della circonvallazione, in particolare in quell'incrocio, dove un anno fa, a marzo, si verificò un altro gravissimo incidente con 4 feriti e lo scorso novembre un altro terribile impatto con tre feriti.

Il Comune di Monreale lo scorso mese di ottobre ha approvato un progetto per l’installazione del semaforo. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola Enzo Ganci scrive che la spesa necessaria necessaria a risistemare l'intera zona dovrebbe essere di sessantamila euro e che l’amministrazione municipale ha chiesto un finanziamento a Roma.

