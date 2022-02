Palermo, terza dose del vaccino anti-Covid anche in pizzeria

Vaccinazioni in pizzeria a Palermo per le terze dosi. Le inoculazioni sono eseguite nella pizzeria Mistral, zona Vergine Maria, da stamattina (3 febbraio) e fino alle 18. L’iniziativa rientra nel nuovo calendario dei vaccini itineranti approntato dalla struttura commissariale per l’emergenza Covid a Palermo. Prossima tappa, il 5 febbraio, a Balestrate, scuola elementare Tuzzo, in via Vittorio Emanuele Orlando, ore 10-17.

«Ogni volta siamo sempre più convinti che le vaccinazioni di prossimità siano la soluzione - dice Renato Costa commissario per l’emergenza covid - Il vaccino viene spiegato e questo serve per creare una cultura del vaccino anche per le generazioni future».

