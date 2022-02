Falso dentista con 10 pazienti da 7 anni lavorava con un socio a Carini, denunciati

Aveva una decina di pazienti, tutti inconsapevoli che in realtà il loro dentista non avesse i titoli per esercitare. Da Carini, in provincia di Palermo, arriva un nuovo caso di un falso odontoiatra.

L'uomo è stato individuato dai militari della Tenenza della Guardia di finanza di Carini, che dopo una segnalazione hanno avviato le indagini. Il falso dentista aveva anche studiato un sistema per evitare i controlli: dal novembre del 2020 aveva certificato che nel suo studio esercitasse la professione medica un odontoiatra regolarmente iscritto all’albo e in possesso di tutti i titoli. Su questo "trucco" utilizzato per far credere che tutto sia in regola, si è già pronunciata la Corte di Cassazione che, in tema di esercizio abusivo della professione medica, ha stabilito che risponde a titolo di concorso nel reato di esercizio di professione abusiva anche il responsabile di uno studio medico che consenta o agevoli lo svolgimento dell’attività da parte di un soggetto che sa essere privo di abilitazione.

Al termine delle indagini, infatti, sono stati denunciati sia il vero che il falso dentista, per esercizio abusivo della professione. A Palermo è già il secondo caso scoperto dall'inizio dell'anno dopo il sequestro di uno studio dentistico realizzato senza alcuna autorizzazione in un magazzino di Boccadifalco. "Interveniamo subito non appena abbiamo sentore di un medico che esercita abusivamente la professione - commenta il colonnello Andrea Canale, comandante del Gruppo Palermo della Guardia di Finanza -. Nel caso di Carini abbiamo ricevuto un'informazione su cui poi abbiamo indagato, scoprendo che l'odontoiatra in realtà non aveva i titoli e che nel corso degli anni aveva acquisito una decina di clienti, tutti ignari che svolgesse abusivamente la professione".

