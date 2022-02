Dopo Polizzi, Petralia Sottana: una frana minaccia 50 case, sgomberate le famiglie

Dopo quello di Polizzi, un altro movimento franoso colpisce le Madonie, stavolta a Petralia Sottana, in un’area del centro storico che comprende decine di case. I vigili del fuoco stanno intervenendo in via Cipresso, dove sulle pareti di due palazzine si notano lesioni.

La zona è compresa dall’area che sta sopra il museo e il quartiere San Giovanni». «Si è riattivata una frana del 1976 - dice il sindaco di Petralia Sottana Leonardo Iuri Neglia -. Sono coinvolte al momento decine di abitazioni. Stiamo cercando di circoscrivere la zona». Il primo cittadino chiede «a chi abita nella fascia sotto il museo e il cinema di verificare l’esistenza di lesioni e di chiamare i vigili urbani o i carabinieri per monitorare questi dissesti». «Si chiede inoltre - aggiunge il sindaco - di prepararsi anche ad evacuare le case qualora si riscontrassero lesioni gravi nelle mura e nei pavimenti».

Sono una cinquantina le abitazioni che ricadono nell’area dello smottamento che si è verificato nel centro storico di Petralia Sottana. Diverse le famiglie sgomberate per precauzione. Domattina sono previsti ulteriori sopralluoghi della protezione civile regionale.

© Riproduzione riservata