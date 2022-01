Palermo, centro scommesse di via Corazza rapinato due volte in 4 giorni

Due rapine in quattro giorni nel centro scommesse Intralot che si trova in via Filippo Corazza, zona Oreto a Palermo. L’ultimo colpo risale a ieri pomeriggio (30 gennaio).

Due uomini amati e vestiti di scuro, con mascherine e guanti, sono entrati nell’agenzia, si sono diretti verso il gabbiotto in cui si trovano le casse, hanno minacciato un dipendente e si sono fatti consegnare cinquemila euro. Pochi giorni prima lo stesso centro scommesse aveva subito un’altra rapina con le stesse modalità. Anche in quell’occasione due uomini incappucciati e armati hanno fatto irruzione nell’agenzia riuscendo a portare via i contanti incassati durante la giornata, oltre 5 mila euro.

