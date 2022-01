Caccamo, un uomo di 48 anni trovato senza vita: forse ucciso da un'overdose

Si chiama Giovanni Baratta l'uomo di 48 anni trovato senza vita nella sua abitazione a Caccamo. Stando ai primi accertamenti degli investigatori si tratterebbe di un'overdose. A far propendere per questa ipotesi il ritrovamento accanto al cadavere di una siringa. L'uomo, operaio, conosciuto in paese, in passato aveva avuto problemi di droga.

Nell'abitazione dell'uomo sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno accertato il decesso dell’uomo. Le indagini sono condotte dai carabinieri coordinate dalla procura di Termini Imerese. Si attende l’arrivo del medico legale per accertare le cause della morte.

© Riproduzione riservata