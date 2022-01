Borgetto dice addio all'operaio folgorato, la Procura chiude il caso

La Procura di Palermo ha archiviato la tragica morte di Giovanni Caronna come un fatale incidente domestico. Dopo l’immediata restituzione della salma ai familiari, non si è nemmeno ritenuto necessario sottoporre a sequestro l’area dell’immobile di contrada Badia a Partinico, dove è avvenuto il terribile incidente. Per gli inquirenti oramai la vicenda è cristallizzata, non vi sono altre responsabilità.

Caronna, 39 anni di Borgetto, è morto a causa dell’allaccio abusivo alla rete elettrica della casa di sua proprietà in cui stava effettuando dei piccoli lavori edili. Ha toccato il filo a cui era collegata la casa ed è rimasto folgorato mentre stava utilizzando un flex. Un errore sommato all’imprudenza, un mix che purtroppo si è rivelato fatale per il trentanovenne.

Ieri pomeriggio in Chiesa Madre, a Borgetto, si sono tenuti i funerali officiati dal parroco Gioacchino Capizzi. Una chiesa assorta nell’assoluto e profondo silenzio nella preghiera, intervallato soltanto dal composto dolore della moglie, della madre e delle figlie della vittima colpite da questa grande sofferenza. «Era un grande lavoratore - ha detto padre Capizzi - ed era riconosciuto da tutti l’impegno e la grande dedizione che Giovanni aveva nei confronti della famiglia. Dinanzi a queste tragedie possiamo solo dire che alcune cose potrebbero essere evitate garantendo quella dovuta e necessaria dignità ad ogni lavoratore».

Il sindaco del paese, Luigi Garofalo, era molto legato da un’amicizia personale con la vittima e i suoi più stretti familiari. «Da medico di famiglia – sottolinea – ho seguito diversi componenti di questa famiglia e sono sinceramente molto scosso da quanto accaduto. Giovanni l’ho persino visto nascere e crescere. Sono vicino al dolore della moglie e di tutti coloro che erano legati a questo ragazzo».

