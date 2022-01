Sofia Costantino: la procura apre un'inchiesta sulla morte della giovane mamma, disposta l'autopsia

Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte, a Termini Imerese, della ventiquattrenne Sofia Costantino, mamma di una bambina piccola. Ad ucciderla potrebbe essere stato un malore improvviso, così come sembrerebbe dalle prime indagini. La Procura, ieri, ha aperto un fascicolo e disposto l’autopsia.

La giovane si stava preparando per recarsi al lavoro ma si sarebbe sentita male proprio quando si trovava in bagno, luogo dove è stata ritrovata, riversa per terra, dalla madre che ha dato l'allarme. I carabinieri, giunti prima del 118, hanno constatato il decesso della giovane e la salma è stata poi trasferita al Policlinico di Palermo per l'autopsia in programma oggi.

Da ieri sono tanti i messaggi di cordoglio sui social. "Rip piccola grande Donna e dai la forza ai tuoi cari ma soprattutto ovunque tu sia scalda il cuore della tua piccina la vita è ingiusta e non si può morire così", scrive Fiore Pilota. "Non so nemmeno da dove iniziare ..so solo che questa notizia mi ha stravolto la giornata e sicuramente anche la mia vita..sei stata affiancata a me durante il lavoro e sono stata sempre fiera di come sei diventata ..una donna come poche una mamma fantastica ma soprattutto la collega che tutti volevano avere..insieme abbiamo riso, pianto e fatto mille pazzie ..ed è proprio per questo che per il nostro carattere esuberante siamo state divise a lavoro ..ma anche perché per me e per angelo ormai potevi gestirti tutto da sola ..le strade nostre si sono divise ma ogni mattina venivo a trovarti al bar fino ad ieri solo per iniziare la giornata con il tuo splendido sorriso ..quello con cui contagiavi chiunque avesse la fortuna di parlare con te ..sei stata una grande amica ..una collega come poche ma soprattutto una ragazza meravigliosa..io ti voglio ricordare così e spero ci ritroveremo un giorno per continuare a fare le pazzie che facevamo ..proteggi la tua piccola Carlottina come la chiamavo io e anche la tua splendida famiglia che amavi e ti amava tanto ..ciao piccolina mia come ti chiamavo io ..Riposa in pace e continua a fare sorridere tutti gli angeli del paradiso ..ciao piccolina mia ti prometto che ci incontreremo..ti voglio bene e te ne vorrò per sempre angelo mio bellissimo!", scrive invece Veronica.

Un messaggio lo ha scritto anche il cognato Francesco: "Eh si... cara cognata.. hai lasciato dentro un dolore incolmabile.. ti porterò sempre nel mio cuore, anche se un pezzo te lo sei portato via con te. Prenditi cura di Carlotta anche da lassù, eri una madre stupenda, esemplare, che non ha fatto mai mancare nulla alla nostra principessa di famiglia.. ti voglio tanto bene e il mio cuore sa che un giorno potrai riabbracciare la tua piccola e tutti coloro che ti vogliono bene. Ciao Sofì.."

