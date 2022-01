Operaio muore travolto da un treno a Bagheria, indagini in corso: bloccata la Messina-Palermo

Tragedia a Bagheria e traffico ferroviario in tilt. Un operaio di 47 anni di Bagheria, Ivan Cristofalo, è morto travolto dal treno regionale Messina - Palermo mentre attraversava in ciclomotore il passaggio a livello in Corso Filangeri a Santa Flavia. A seguito dell’incidente la strada è stata chiusa con gravi problemi per il traffico.

La dinamica, però, non è ancora chiara: alcuni testimoni hanno parlato di un incidente con un motorino, ma sembra invece che l'attraversamento sia stato a piedi, con l'uomo che sarebbe passato sotto le barriere non accorgendosi dell'arrivo del treno. Tutte le ipotesi sono in questo momento vagliate.

Le indagini sono condotte dagli agenti della Polfer oltre ai soccorritori del 118 che non hanno, però, potuto far nulla per il malcapitato. Anche il traffico ferroviario è bloccato, in attesa dell'arrivo del magistrato e del medico per l'ispezione cadaverica.

