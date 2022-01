Lutto nel mondo accademico, è morto Calogero Cammalleri docente a Palermo

Lutto nel mondo accademico. È morto Calogero Massimo Cammalleri, avvocato cassazionista e docente dell’Università di Palermo e presidente nazionale di Conpass (Coordinamento nazionale professori associati). Aveva 57 anni.

L'Università di Palermo ha voluto rendere un omaggio al docente ricordandolo sul proprio sito: «Dopo una breve malattia affrontata sino alla fine con serenità, lucidità e forza d’animo, ci ha lasciato a soli 57 anni il prof. Cammalleri - ricordano i colleghi -. Entrato nei ruoli dell'Ateneo come ricercatore nel 1994, era autore di decine tra saggi e monografie in materia di diritto del lavoro e sindacale. Avvocato cassazionista, da molti anni aveva scelto di dedicarsi a tempo pieno all'attività didattica e di ricerca. Dirigeva le riviste Temilavoro e d/Seas Working Papers. Lascia un vuoto incolmabile in tutta la comunità accademica che ne ha sempre apprezzato la dirittura morale, la passione e l'amore per la giustizia. Alla moglie Antonella, ai figli Ludovica e Alessandro, alla famiglia tutta va il profondo, affettuoso abbraccio e il cordoglio dell'intero Ateneo».

Appresa la notizia, in tanti hanno voluto esprimere tutta la vicinanza alla famiglia sui social: «Senza parole… Tutta la mia vicinanza alla famiglia e il mio più profondo cordoglio per la perdita del caro compagno di classe Calogero Massimo Cammalleri!», scrive Rosario. «Ormai da alcuni giorni attendevo rassegnato il wa o l'email di questa dolorosa notizia ma nonostante tutto non riesco ancora a crederci. Calogero era il collega con la più impetuosa voglia di vivere che ho conosciuto al Seas. Immaginare che proprio lui non ci sia più appare persino inverosimile», scrive Fabrizio. E ancora, Elio: «Oggi è un giorno molto triste per me e per la nostra comunità. Purtroppo ci ha lasciato il prof. Calogero Massimo Cammalleri, collega ed amico dalle grandi doti umane e professionali. Che la terra ti sia lieve, caro Calogero».

© Riproduzione riservata