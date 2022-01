Carabiniere di Termini salva un uomo che per errore si spara alla gamba al poligono

Provvidenziale intervento di un carabiniere di Termini Imerese al poligono di tiro Porta Neola di Roma. Alessio, in servizio nella capitale e appartenente alla Stazione San Gregorio da Sassola, è tempestivamente intervenuto, lo scorso sabato, dopo aver visto un uomo, avvocato di sessantuno anni, ferirsi accidentalmente alla gamba.

Il carabiniere, fuori dal servizio di lavoro, si trovava al poligono per esercitarsi. Ad un certo punto ha visto un uomo sanguinante che e così il militare, in possesso di qualifiche di medicina tattica pre-ospedaliera, è immediatamente intervenuto seguendo il protocollo e tamponando l’emorragia.

Un intervento provvidenziale perchè è servito ad attendere i soccorsi evitando che il 61enne potesse morire dissanguato. Allertati i soccorsi, sul posto è intervenuto il personale medico che, con l'elisoccorso, ha trasportato l’uomo vigile e cosciente presso il Policlinico Gemelli. Il 61enne non rischia la vita. Indagini sono in corso da parte dei i carabinieri della Stazione Vittorino Romano che sono giunti al poligono per tutti gli accertamenti del caso.

