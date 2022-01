Petralia Sottana, indagine su una rissa con auto danneggiata fra zio e nipote

I carabinieri indagano su una rissa avvenuta ieri sera tra lo zio di 72 anni e il nipote di 52 anni in contrada Landro nel territorio di Petralia Sottana. Nel corso della zuffa molto violenta lo zio avrebbe danneggiato l’auto del nipote e il portone di un casolare. Non ci sarebbero feriti. Inizialmente si era parlato di una sparatoria, ma i carabinieri nel corso della perquisizione non hanno trovato né armi né bossoli. Sulla base della denuncia del nipote sono in corso approfondimenti da parte dei militari.

