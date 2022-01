Guasto al generatore, si "sgonfia" l'ospedale da campo del Cervello di Palermo

Si è sgonfiato l'ospedale da campo del Cervello di Palermo. Il problema sembra sia stato causato, ieri, da un sovraccarico del generatore elettrico che lo tiene in piedi. Il disagio è stato risolto dopo qualche momento di ansia mentre i cinque pazienti, di cui 4 in barella, presenti in quel momento venivano evacuati dai sanitari fuori dalla struttura.

La situazione è stata risolta con la sistemazione del posto medico e le operazioni sono riprese normalmente.

Intanto non si ferma l’afflusso dei pazienti Covid all'ospedale Cervello: questa mattina sono 64 quelli registrati, con un indice di sovraffollamento del 320 per cento. Una circostanza che ormai è load routine nel nosocomio palermitano che, con il presidio di Partinico e con l'area di emergenza del Civico di Palermo, si stanno rivelando gli ospedali più sotto pressione nella Sicilia occidentale.

"Tantissimi codici rossi, con gravi insufficienze respiratorie - ha detto nei giorni scorsi il direttore dell'area di emergenza del Cervello, Tiziana Maniscalchi -. L'impegno sul fronte dei pazienti gravi rallenta il nostro lavoro su quelli meno gravi. Abbiamo lavorato tutta la giornata senza sosta raddoppiando i turni e costretti ovviamente a giornate interminabili".

© Riproduzione riservata