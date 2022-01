Ritrovato a Casalecchio di Reno il palermitano scomparso da un mese

E’ stato ritrovato dai carabinieri a Casalecchio di Reno, nel Bolognese, Antonino Torres, il 46enne palermitano di cui non si avevano notizie da più di un mese. Del caso si era occupata anche la trasmissione di Raitre ‘Chi l’ha visto?’, oltre alle forze dell’ordine allertate dalla sorella che ne aveva denunciato la scomparsa.

A quanto risulta, l’uomo da alcuni anni aveva fatto la scelta di vivere da clochard, ma periodicamente si faceva sentire con la sorella che, non avendo più sue notizie, si era allarmata. Il 46enne era stato visto l’ultima volta a inizio dicembre in via Rizzoli, nel centro di Bologna. I carabinieri lo hanno ritrovato sabato pomeriggio seduto su una panchina lungo la Porrettana, nella frazione di Ceretolo. Era in buone condizioni di salute ed è stato messo in contatto con la sorella per tranquillizzarla.

