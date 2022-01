Palermo, giorno 11 tamponi drive-in alla Fiera solo per i convocati dalle Usca

Domani (11 gennaio) resterà chiusa l’area per i tamponi drive-in della Fiera del Mediterraneo. Riaprirà alle 15, ma solo per i convocati dalle Usca per i tamponi. All’ingresso bisognerà esibire l’email di convocazione. Ne dà notizia l’ufficio del commissario emergenza Covid di Palermo.

I test rapidi per le persone non convocate dall’Usca riprenderanno mercoledì mattina, 12 gennaio, al consueto orario 8-13. Continueranno, invece, regolarmente le attività di somministrazione dei vaccini al padiglione 20 e 20A della Fiera dalle 9 alle 19.

