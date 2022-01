Coppia di ragazzini si apparta, scoperti dal padre di lei: rissa e sparatoria con due feriti a Belmonte

Una lite fra famiglie degenerata in una sparatoria. Il bilancio è di due feriti, padre e figlio. È accaduto questa mattina in una azienda agricola in via Piersanti Mattarella nella periferia di Belmonte Mezzagno.

Da una prima ricostruzione sembra che una coppietta di ragazzini si fosse appartata, i giovani sono stati sorpresi dal padre della ragazza che è andato su tutte le furie. Da qui è nata la lite, il giovane ha chiamato in suo aiuto il padre e sarebbero intervenuti anche altri familiari delle due "fazioni" opposte.

Dalle offese verbali si è passati alle mani. Uno dei parenti ha tirato fuori un'arma, con tutta probabilità una pistola, dalla quale sono partiti alcuni colpi che hanno ferito il ragazzo e il padre di quest'ultimo.

Sulle cause della rissa e sulle responsabilità stanno indagando i carabinieri avvertiti dai sanitari dell'ospedale Civico di Palermo, dove i due feriti colpiti nel corso della sparatoria si sono recati per essere medicati. Presenti sul posto i carabinieri della compagnia di Misilmeri che stanno indagando per fare luce sull'accaduto.

© Riproduzione riservata