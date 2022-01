Vaccini: open day per bambini, ragazzi e over 80 alla Fiera del Mediterraneo

Porte aperte agli studenti alla Fiera del Mediterraneo. Torna la possibilità di venirsi a vaccinare senza prenotazione all’hub di Palermo, ma solo per gli studenti.

Da domani, domenica 9 gennaio, potranno accedere alla Fiera, in open day e quindi senza prenotazione, tutti i bambini e ragazzi dalla scuola primaria in su, fino alla secondaria di secondo grado. Avranno a loro disposizione un corridoio dedicato del padiglione 20.

La decisione si inscrive in un più ampio provvedimento di respiro regionale per dare nuova linfa alla campagna vaccinale, specie tra i più giovani, anche in vista del rinvio della riapertura delle scuole.

Si ricorda che, all’hub della Fiera, al momento e fino a data da destinarsi, resta sospeso l’open day per gli adulti. Gli over 80 invece possono sempre venirsi a vaccinare anche senza prenotazione.

