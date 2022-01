Svaligia tre negozi in una notte alla Noce di Palermo, arrestato

In una sola sera avrebbe messo a segno diversi furti nella zona della Noce, a Palermo. La polizia ha arrestato M.T., 30 anni, sorpreso a trascinare due compressori appena portati via da un’attività commerciale che si trova dalle parti di via Flavio Gioia a Palermo. Al 112 erano arrivate alcune segnalazioni di cittadini che avevano sostenuto di aver visto un ragazzo aprire un box, un negozio di detersivi e una macelleria. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo. L’indagato è stato portato in tribunale e, dopo l’udienza di convalida, il giudice per l’udienza preliminare ha disposto per lui la misura degli arresti domiciliari.

