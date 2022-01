Palermo, il fiume sotterraneo fa paura: si avvicina l'inizio dei lavori

Il fiume Papireto scalpita sottoterra, al momento la sua furia è domata, ma il cielo non promette nulla di buono. Le previsioni che danno pioggia mettono paura e la memoria va a tre settimane fa, il 12 dicembre, quando sono saltati i tombini dopo una ostruzione del canale e il fiume si è riversato su via Matteo Bonello e poi giù nella zona del Monte di Pietà. Un mezzo disastro, con la strada chiusa fino all'altezza del Mercato delle Pulci, le attività commerciali in sofferenza e la preoccupazione di mettere in sicurezza l'area al più presto.

La Protezione civile comunale è pronta a intervenire. Giusto ieri la responsabile del servizio, l'ingegnere Margherita Di Lorenzo, ha avuto l'incontro con la ditta che dovrà effettuare i lavori, il cui incarico però non è stato ancora formalizzato, sembra ormai questione di ore.

Si comincerà la prossima settimana a lavorare di pala e piccone per irreggimentare il flusso, creando un bypass a monte e intercettando quello che viene chiamato «canale della ferrovia» che scivola sottoterra in parallelo al collettore del Papireto.

Un servizio completo di Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia in edicola.

Qui sotto il video dell'esondazione di dicembre.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE