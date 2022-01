Palermo, tenta di gettarsi dal balcone: la salvano i poliziotti

Ha cercato di togliersi la vita scavalcando la ringhiera di un balcone ma è stata salvata in extremis dagli agenti della polizia di Stato. Il salvataggio, avvenuto il giorno di Capodanno a Palermo in un appartamento di via Umberto Giordano, ha visto per protagonista una donna di 40 anni - che vive con il padre e la madre - e gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico.

I poliziotti sono arrivati dopo l’allarme lanciato dai genitori della donna. Gli agenti sono intervenuti in un’abitazione al terzo piano dello stabile e sono riusciti ad afferrare la donna dopo avere oltrepassato la ringhiera, con la madre che cercava di trattenerla. Dopo il salvataggio sono intervenuti anche i sanitari del 118 per trasportare la donna all’ospedale Civico e occuparsi anche della madre che in quei concitati frangenti si era sentita male.

