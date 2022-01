Marzia Sabella vicario della procura di Palermo al posto di Lo Voi, ma sono 2 i vuoti da colmare

Marzia Sabella, procuratore aggiunto, sarà il nuovo vicario reggente della procura di Palermo, dopo la nomina di Francesco Lo Voi a capo della procura di Roma e quella del vicario Salvatore De Luca a capo della procura di Caltanissetta.

Chi è Marzia Sabella

Marzia Sabella, 56 anni di Bivona in provincia di Agrigento, dopo avere fatto parte, come consulente, della Commissione nazionale antimafia, è tornata a Palermo da aggiunta. Attualmente coordina il Dipartimento sul terrorismo e sulla tratta di esseri umani nella Direzione distrettuale antimafia e rappresenta l'accusa nel processo a Matteo Salvini per la vicenda Open Arms.

A Palermo aveva già lavorato dal 1993, l'anno dopo le stragi di Capaci e via D'Amelio coordinando insieme a Michele Prestipino e Giuseppe Pignatone l'inchiesta che poi portò nel 2006 alla cattura del superlatitante Bernardo Provenzano. Si è occupata anche delle indagini su Matteo Messina Denaro e sulle violenze nei confronti dei minori a Palermo mettendo in luce gli abusi che si consumavano all'Albergheria.

I vuoti da colmare in Procura a Palermo

In attesa del nuovo procuratore per il quale è stato già bandito il concorso, Marzia Sabella reggerà l'ufficio lasciato vuoto da Francesco Lo Voi, che entro il mese prenderà servizio a Roma. Ma prima della nuova nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura passeranno probabilmente dei mesi. Un'altra casella rimasta libera in procura a Palermo riguarda il posto di coordinatore della sezione di Palermo della Direzione antimafia, incarico lasciato da Salvatore De Luca che fra qualche giorno si insedierà a Caltanissetta.

© Riproduzione riservata