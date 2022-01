Covid, ospedali palermitani in affanno: riconvertito un reparto del Civico

Tornano le code davanti al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo. In mattina ci sono state di media cinque ambulanze in fila. Il pronto soccorso in questi giorni di festa ha assistito decine di pazienti positivi al Covid. L’ospedale Cervello è pieno e così è stato deciso di convertire di nuovo il reparto di malattie infettive dell’azienda sanitaria Arnas in reparto Covid. Una decisione per cercare di allentare la pressione sul reparto dell’ospedale Cervello che è tornato in questa quarta ondata di nuovo pieno come nei picchi della pandemia.

