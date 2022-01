Mondello, disavventura per tre ragazze rimaste chiuse in un locale dopo il cenone

Sono rimaste chiuse in un ristorante di Mondello nella notte di San Silvestro. Un insolito Capodanno per tre amiche di 23 anni, che hanno chiamato il numero di emergenza 112 per chiedere aiuto. «Alla fine ce la siamo presa a ridere - racconta una delle amiche - ed abbiamo anche stappato una bottiglia di spumante per brindare al nuovo anno in attesa che qualcuno ci aprisse la porta». La storia, ancora da chiarire in alcuni suoi passaggi, avrebbe avuto inizio intorno alle 23,30, quando le tre hanno pagato il conto al tavolo e si sono dirette in bagno. Dove sarebbero rimaste una decina di minuti. «Al nostro rientro nella sala - aggiunge la ragazza - abbiamo trovato tutto al buio e le porte sbarrate. Abbiamo provato ad aprire gli ingressi ma senza successo. Poi abbiamo trovato il contatore e attivato l’impianto di illuminazione. Nel frattempo abbiamo chiamato il 112 che ci ha messo in contatto con i vigili del fuoco». Le tre avrebbero raggiunto un cortiletto interno che dà su un giardino. Da lì avrebbero chiesto aiuto ai passanti. «Si è avvicinato un ragazzino - dice ancora la giovane - che ci ha detto di essere la figlia di uno dei lavoratori del locale. Poco dopo l’uomo si è presentato con le chiavi ed ha aperto la porta». All’interno sono entrati anche i pompieri, con i quali le amiche hanno scattato delle foto.

