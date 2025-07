La politica e l’«arte» del consenso prezzolato

«Ars, pioggia di soldi per tutti (1 agosto ‘24). «La Finanziaria delle prebende» (29 dicembre ‘24). «Roma ferma le mance dell’Ars» (11 marzo ‘25). «Galvagno difende le mance dell’Ars» (27 marzo ‘25). «Regione, riparte la corsa alle mance» (12 giugno ‘25). Sono solo alcuni dei titoli con cui questo giornale ha aperto la sua prima pagina negli ultimi dieci mesi per raccontare il teatrino delle clientele che atavicamente svilisce la già decaduta nobiltà del parlamento siciliano. Di cui tanti si riempiono la bocca, magari masticando al contempo la propria fetta di torta a svariati zeri.

La stucchevole liturgia andata in scena ieri a Palazzo dei Normanni non è altro che la riproposizione stantia e scontata di un vecchio copione sgualcito: autodifese d’ufficio e solidarietà corporative, trinceramenti e arroccamenti, prese di distanza di maniera e attacchi all’avversario fiaccato, con qualche prudente distinguo che non si sa mai cosa ancora può venire fuori. Gli effetti dell’inchiesta Galvagno & c. si stanno espandendo come un blob sulla credibilità di una politica che deriva sempre più irreversibilmente verso il consenso prezzolato.