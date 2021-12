Droga, preso spacciatore con 40 dosi allo Sperone di Palermo

Gli agenti della polizia di Stato hanno sequestrato 40 dosi di cocaina già confezionate e arrestato a Palermo un noto pusher, impedendo di fatto un’attività di spaccio a cielo aperto. L’attività di polizia si è svolta in pieno giorno allo Sperone, dove una pattuglia del Commissariato "Brancaccio", nel corso di un passaggio in via padre Spoto, ha notato un 29enne conosciuto per i suoi precedenti per droga. Il giovane ha tentato la fuga ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento, nel corso del quale ha gettato sotto una vettura parcheggiata diversi involucri poi recuperati. All’interno sono state rinvenute e sequestrate 40 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 7 grammi, già confezionate e pronte ad essere spacciate. L’indagato è stato arrestato. Indagini sono in corso per risalire a fornitori ed eventuali destinatari all’ingrosso della sostanza stupefacente.

