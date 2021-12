Dallo Sperone a Bagheria, da Bagheria a Marsala: ecco i flussi della droga

I confini provinciali cominciavano a stare stretti e le rotte di Palermo capitale della droga avevano preso la direzione dell’autostrada con meta Marsala. L’inchiesta condotta da polizia e carabinieri ha svelato le propaggini di Bagheria e dintorni e da lì la proiezione verso il Trapanese. Lo spaccio di droga gestito da organizzazioni diverse a Bagheria dal 2016 al 2019 è ora raccontato dalle carte dell’inchiesta condotta da polizia e carabinieri, coordinata dal procuratore aggiunto della Dda Salvatore De Luca.

Il gip Antonella Consiglio ha disposto l’arresto di quattro persone, altre 25 sono invece indagate. In carcere Fabio Tripoli, 31 anni e Antonino Bartolomeo Scaduto, 26 anni, ritenuti responsabili delle trasferte con le quali si portavano i carichi di cocaina ed eroina a gruppi criminali nel trapanese. I fratelli Giuseppe e Nicolò Cannata, di 37 e 35 anni sarebbero invece coinvolti nella vendita di stupefacenti attraverso una rete di giovanissimi pusher. Un terzo gruppo a gestione familiare, seppur autonomo, sarebbe comunque legato in affari ai Cannata. I tre gruppi creavano spesso sinergie per rendere più efficace e remunerativa la propria attività, sfruttando lo stesso canale di rifornimento di stupefacenti nel quartiere cittadino dello Sperone.

