Palermo, vietati la vendita di bevande in bottiglie di vetro e il transito nelle aree affollate

Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, nell’ambito delle misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del Covid, ha firmato oggi un’ordinanza (la numero 223) che dalle 20 alle 7, nei giorni 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 e 30 gennaio vieta di somministrare e vendere per asporto bevande - anche dispensate dai distributori automatici - di qualsiasi natura in bottiglie di vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio risulta idoneo a minacciare l’incolumità personale.

Somministrazione in bicchieri di carta

La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la fornitura. Per la vendita delle bevande già confezionate in contenitori in plastica, è imposto l’obbligo, per l’esercente, di procedere preventivamente all’apertura e rimozione dei tappi dei contenitori stessi. È

inoltre vietato l’utilizzo delle stesse bottiglie nelle aree pubbliche e aperte al pubblico. È sempre consentita la somministrazione e la conseguente consumazione di bevande di ogni tipo in contenitori di vetro o di ogni altro materiale, se il consumo avvenga all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate all’occupazione di suolo pubblico.

Niente auto e pedoni nelle zone affollate

Con un'altra ordinanza, la 224, si stabilisce che per il periodo dal primo gennaio al 31 marzo sarà interrotto il transito pedonale e/o veicolare qualora si verifichi un affollamento all’interno di ciascuna area tale da non consentire l’effettuazione dei servizi di polizia. Il divieto vale nei giorni 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 e 29 gennaio; 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 e 26 febbraio; 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 e 26 marzo, dalle ore 18 alle 4.

Le aree interessate

Le aree interessate sono via Lattarini/piazza Sant’Anna; piazza Croce dei Vespri/piazza Aragona; piazza Croce dei Vespri/vicolo Valguarnera; via Roma/via Cagliari; via Cagliari/Piazza Teatro Santa Cecilia. Gli accessi e deflussi a piazza Sant’Anna nei punti sopra indicati saranno individuati secondo le indicazioni stabilite in sede tecnico operativa.

Nel mercato della Vucciria: via Maccheronai/piazza San Domenico (accesso); discesa Caracciolo/via Roma (accesso); via Pannieri/corso Vittorio Emanuele (accesso); vicolo Mezzani/Corso Vittorio Emanuele (accesso); via Argenteria/vicolo Paterna (deflusso); via dei Coltellieri/vicolo della Rosa Bianca (deflusso); vicolo Mezzani/via dei Frangiai (deflusso).

Resta sempre consentita la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti nel rispetto delle norme anti-covid e del divieto di assembramento.

