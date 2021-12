Palermo, donna trovata morta in casa: probabile un incidente

Una donna di 66 anni è stata trovata morta nella sua casa a Palermo. A lanciare l’allarme sarebbe stata una vicina che non aveva avuto più sue notizie. Vigili del fuoco e soccorritori del 118 sono entrati nell’appartamento e hanno trovato la donna riversa per terra. Sul posto è intervenuta la polizia. Secondo una prima ricostruzione sembra che la 66enne, che era sola a casa, sia stata vittima di un incidente domestico: sarebbe caduta e morta per la copiosa perdita di sangue.

