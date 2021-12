Misilmeri, un uomo e una donna sorpresi con i lampadari in mano mentre escono da una villetta: arrestati per furto

I carabinieri della compagnia di Misilmeri hanno arrestato due persone, un uomo e una donna residenti a Palermo, per furto aggravato. I militari li hanno bloccati mentre uscivano con alcuni lampadari in mano da una villetta in un’area rurale in Misilmeri.

Sul mezzo da loro utilizzato i militari dell’Arma hanno trovato altra refurtiva, costituita da mobilio di vario tipo, probabilmente trafugato poco prima dall’interno della stessa abitazione attualmente disabitata poiché usata in estate.

L’uomo, un 28enne palermitano, e la donna, una 34enne cittadina straniera, sono stati arrestati e, dopo la convalida presso il Tribunale di Termini Imerese, sono stati sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Palermo.

