Palermo, alla Fiera del Mediterraneo i vaccini senza prenotazione solamente entro le 14

Open day sospeso per alcune ore al giorno, per accogliere al meglio gli utenti in arrivo alla Fiera del Mediterraneo. L’hub vaccinale di Palermo cambia le sue modalità di accesso nel periodo delle festività natalizie. Fino al 6 gennaio ci si potrà vaccinare ogni giorno, festivi compresi, agli stessi orari di sempre (9-19), ma sarà possibile recarsi al centro vaccinale senza prenotazione solo entro le 14. Nelle ore pomeridiane, dalle 14 in poi, si accederà all’hub per il vaccino sempre e solo con prenotazione. Inoltre l’open day resterà sospeso tutto il giorno il 31 dicembre e il primo gennaio, dunque in queste giornate si potrà venire all’hub per vaccinarsi solo con prenotazione. La Fiera del Mediterraneo resta aperta tutti i giorni dalle 9 alle 19 per i vaccini, dalle 8 alle 13 per i tamponi.

La prenotazione, sia per il tampone sia per il vaccino in Fiera, si può eseguire sul sito dell’hub: basta cliccare qui.

