Incidente a Palermo, scontro auto-scooter: tre feriti, grave un 37enne

Un 37enne è in gravi condizioni dopo un incidente stradale avvenuto ieri sera, a Palermo, intorno alle 23. L'uomo era in sella ad uno scooter Sh quando, mentre percorreva via Vincenzo Di Marco, all’incrocio con via Principe di Paternò, si è scontrato con un'auto una Peugeot 208.

L'impatto tra i due mezzi è stato molto forte: il 37enne è apparso subito in gravi condizioni. Sul posto è giunto il personale del 118 e i vigili urbani. L'uomo è stato subito soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Villa Sofia: le sue condizioni sono gravi. A bordo della Peugeot 208 c'erano due persone, un ragazzo e una ragazza, che hanno riportato lievi ferite e sono stati trasportati al pronto soccorso, ma non sono in pericolo di vita.

L’Infortunistica ha eseguito tutti i rilievi del caso per capire l'esatta dinamica dell'incidente.

