Palermo, incidente in viale Regione Siciliana: traffico in tilt e disagi

Ennesimo incidente in viale Regione Siciliana, a Palermo Lo scontro tra due auto è venuto in direzione Trapani, all'altezza di piazza John Lennon (ex piazzale Giotto), poco dopo il semaforo pedonale. Le vetture coinvolte sarebbero due. Sul posto gli uomini dell'infortunistica della polizia municipale. Ci sarebbero due feriti, non si conoscono ancora le loro condizioni.

L'incidente è avvenuto intorno alle 19.30. Il traffico è andato in tilt, anche perchè qualche metro più avanti c'è un cantiere, con l'uscita dalla careggiata principale di viale Regione Siciliana, il che complica ovviamente la viabilità della zona.

Altro incidente questa mattina, sempre a Palermo, in via Leonardo Da Vinci: un uomo è rimasto ferito, per fortuna in maniera non grave. Anche in questo caso, i rilievi sono stati effettuati dal personale dell'infortunistica municipale.

Ieri sera i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo sono intervenuti per soccorrere un uomo di 60 anni colto da infarto. A richiamare l'attenzione dei militari è stata una giovane donna che chiedeva aiuto in viale Campania per il padre che si era sentito male. L'ambulanza non arrivava e i carabinieri hanno deciso di trasportarlo all'ospedale "Villa Sofia" a bordo dell'autovettura di servizio, dove è stato ricoverato. La prognosi è riservata.

