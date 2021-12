Palermo, pubblicata la gara per eliminare il tappo di viale Regione

È stata avviata la procedura per l'aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza di viale Regione (altezza Lidl) e la riapertura della strada. L'avvio dei lavori è previsto entro fine gennaio. "Questo risultato - dichiarano il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore Maria Prestigiacomo - è frutto di un'ottima collaborazione istituzionale con la struttura commissariale per il contrasto del dissesto idrogeologico. I tecnici del Comune di Palermo hanno profuso il massimo impegno per redigere un progetto esecutivo da mandare a gara in tempo, evitando così di perdere somme fondamentali per un intervento molto importante".

