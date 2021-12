Il vescovo di Palermo ai detenuti del Pagliarelli: "Non avete nulla da temere"

Questa mattina l’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice ha visitato i detenuti della casa circondariale Pagliarelli con i quali ha celebrato la Messa in preparazione del Natale. Don Corrado ha voluto incontrarli e salutarli sia nella cappella sia attraversando i diversi corridoi. «Per me è sempre stato importante - ha detto - far sentire quella che si definisce vicinanza dei corpi, anche adesso seppur con tutte le limitazioni imposte dalla situazione sanitaria; rimanendo vicini si offre l’amore che il Signore ha per ogni singolo essere umano, nessuno escluso. Per questo motivo, nel celebrare questa mattina ho voluto raggiungere e abbracciare tutti i detenuti, anche coloro che non erano fisicamente presenti nella cappella dell’istituto. L’altra cosa che ho desiderato condividere è stata la gioia di poterci fermare qui, insieme, alzando lo sguardo verso Dio perchè noi siamo certi che Dio non è lontano, ma è presente».

In Dio «c'è una misura diversa rispetto a quella che normalmente noi abbiamo, e se voi adesso siete qui, in questo luogo dove siete reclusi, vuol dire che abbiamo fallito tutti, che dobbiamo interrogarci. Proprio per questo, quando entriamo qui dentro ritroviamo la misura di Dio, padre di tutti e in particolare di chi è più fragile, di chi porta i segni della conseguenza di una debolezza. Insomma, Dio è fatto così, direi al rovescio: noi uomini partiamo dalla forza e dalla potenza, Dio padre di tutti, invece, inizia da chi è più fragile. Fate entrare il Signore nella vostra vita, non abbiate paura, non avete nulla da temere, celebriamo insieme questo Natale del Signore che vuole nascere nella vostra vita».

