Auto in fiamme a Palermo, paura in via Marchese di Roccaforte: conducente in salvo

Paura nel pomeriggio a Palermo per un'auto andata in fiamme in via Marchese di Roccaforte. La causa, pare, un corto circuito. L'incendio è scoppiato intorno alle 18.30 nel bel mezzo di una delle strade più trafficate della città, in questi giorni ancora più affollata per via dello shopping della settimana di Natale.

Il rogo è stato improvviso e fortunatamente l'automobilista a bordo è riuscito a mettersi in salvo prima che la sua Fiat Punto fosse avvolta dal fuoco. Intorno è scoppiato il panico e molta gente si è allontanata in fretta prima che i vigili del fuoco entrassero in azione e mettessero in sicurezza la zona.

Il traffico è rimasto bloccato per consentire alle squadre di soccorso di intervenire e fare allontanare la gente. La circolazione ha subito pesanti ripercussioni per almeno un'ora.

