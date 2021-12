Palermo, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo rubata la pisside con le ostie

«Con tutti gli oggetti di valore che c’erano, hanno portato via proprio il tesoro della nostra Chiesa, è un furto che a noi ha fatto tanto male. Ci sentivamo sicuri». Don Mario Golesano, parroco nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo, a Palermo, è turbato come tutta la comunità che frequenta la chiesa di via Bentivegna, una traversa di via Roma. Il furto della pisside con le ostie consacrate è avvenuto probabilmente «giovedì sera - spiega il sacerdote - quando sono tornato per la messa alle 18 ho scoperto tutto. Prima in chiesa c’era stata un’altra messa, poi l’incontro con i bambini e quindi era rimasta chiusa. Abbiamo presentato una denuncia alla polizia».

