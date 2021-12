Palermo, cade con il monopattino a causa di una buca: frattura al naso e operazione per Natale Giunta

Incidente stradale per Natale Giunta. Lo chef palermitano, venerdì sera, è caduto mentre camminava con il monopattino a piazza Sturzo, dopo esser finito con una ruota in una delle tante buche presenti in città. Ha rimediato una frattura al naso e diversi traumi. Giunta è stato trasportato all’ospedale Civico dove ha subìto un’operazione al naso. Per lo chef prognosi di 40 giorni.

A rendere nota la notizia dell'incidente è stato lo stesso Natale Giunta sul proprio profilo Facebook: "Una Città che invita i propri cittadini al green, una Città che lancia i monopattini come un cambiamento educativo nella mobilità - ha scritto -. Una Città che rischi la vita con tutte le buche che ci sono in giro. Grazie per come gestite le strade, le buche. Un naso rotto, punti in testa e traumi ovunque. Grazie #ComunediPalermo"

Poi, un pensiero a chi venerdì sera lo ha soccorso: "Ringrazio quelle persone che venerdì sera mi hanno soccorso a Piazza Sturzo, ricordo solo che avevano le loro mani piene di sangue senza conoscermi. Ringrazio il pronto soccorso del Civico, ringrazio Dario Palazzolo per avermi operato. Grazie Salvo Mularo per avermi sedato".

© Riproduzione riservata