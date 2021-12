Traffico di rifiuti a Palermo, arriva la prescrizione per 41 imprenditori

Il Gup del tribunale di Palermo Fabrizio Lo Forte ha prosciolto 41 imprenditori per prescrizione: le accuse andavano dallo smaltimento illecito al traffico illecito di rifiuti, oltre all’accusa di falso in atto pubblico. I fatti erano tutti risalenti agli anni compresi tra il 2010 e il 2014 e il giudice ha ritenuto di non potere andare avanti nel giudizio riguardante vicende avvenute soprattutto a Partinico, dove c’era il centro di smaltimento Criva, in cui venivano conferiti i rifiuti dei cantieri edili della zona. Gli imputati erano infatti autotrasportatori e imprenditori impegnati nel campo dell’edilizia.

I nomi degli imputati prosciolti

La sentenza di proscioglimento riguarda: Giuseppe La Fiora, Caterina Crimaudo, Vito Battaglia, Giuseppe Di Trapani, Francesco Paolo Zerillo, Baldassarre Maltese, Antonino Sauchella, Baldassare Migliore, Tito Chiovaro, Liliana Frisella, Gaetano Randazzo, Nicolò Di Salvo, Ludovico Goriziano, Filippo Vaccaro, Salvatore Petruso, Francesca Vegna, Antonino Migliore, Antonino Bologna, Giovanni Lo Monaco, Gabriele Dulcetta, Gaetano Bologna, Riccardo Giusquiamo, Attilio Leone, Gina Lena, Benedetto Petruso, Francesco Gebbia, Vincenzo Paglino, Maurizio Laudani, Giuseppe Passantino, Piero Giovanni Maria Marano, Salvatore Fioretto Valenza, Rosario Montalbano, Paolo Stellino, Giuseppe Scalici, Gaspare Adamo, Andrea Amato, Bernardo Taormina. E ancora non doversi procedere anche nei confronti di Nicolò Fiorentino, Giuseppe Ventimiglia, Rosario Manno e Giovanni Lo Monaco. Gli imputati erano difesi tra gli altri dagli avvocati Debora Zampardi, Corrado Sinatra, Giuseppe Piazza, Tommaso De Lisi, Giovanni Rizzuti, Salvo Caradonna, Maurilio Panci, Vincenzo Pillitteri, Marco Martorana, Ivana Rigoli, Pietro Riggi.

© Riproduzione riservata