Palermo: strade allagate dopo l'esondazione del fiume Papireto, stop ad auto e pedoni

Chiusura al transito veicolare e pedonale in via Matteo Bonello, tra via Gioeni e piazza Domenico Peranni, e in via Gioiamia, nel tratto compreso tra piazzetta S. Cosmo e via Matteo Bonello. Lo dispone un'ordinanza firmata ieri dall'assessore Maria Prestigiacomo. Sabato, dopo le forti piogge, il Papireto è risalito fino al livello della strada, causando la formazione di una fiumara d’acqua piovana mista a liquidi fognari. Un allagamento che ha anche minacciato le abitazioni.

L'ufficio edilizia del Comune di Palermo aveva fatto intervenire un tecnico in via Matteo Bonello dove era stata segnalata una abbondante fuoriuscita di acqua dai pozzetti nella zona: il canale risultava ostruito e l’acqua si riversava sulla carreggiata. Ieri sera, squadre di operai dell'Amap erano intervenute, insieme ai militari del Genio Guastatori dell'Esercito, per evitare l'allagamento delle abitazioni.

Come sta scritto nell'ordinanza, dal sopralluogo è emerso che, dopo le abbondanti piogge, la fuoriuscita di acqua dai pozzetti, si sarebbe verificata, probabilmente, a causa di una ostruzione e/o di un cedimento strutturale del canale sotterraneo Papireto, proprio in corrispondenza del Mercato delle Pulci.

Le strade, dunque, rimarranno chiuse: domani sarà avviata un’attività di ispezione sotterranea nelle aree e strutture di competenza dell’Amap, a valle del punto di esondazione del fiume, per valutare se le stesse strutture abbiano subito dei danni e capire cosa abbia provocato l'ostruzione e il cedimento. Il Coime, invece, fornirà i mezzi necessari per i lavori di messa in sicurezza. Sul posto sarà presente la Rap e i vigili urbani, questi ultimi dovranno pattugliare h24 la zona dove vigono i divieti.

