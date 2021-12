Frana a Cerda sulla Statale 113, massi in strada sulla Corleonese-Agrigentina

La strada statale 113 tra il bivio di Cerda e l’agglomerato industriale è franata. Un altro collegamento chiuso al transito perché pericoloso per gli automobilisti. La zona franata è stata transennata in attesa dell’arrivo dei tecnici dell’Anas.

Per caduta massi, la strada statale 118 «Corleonese Agrigentina» è stata interdetta al traffico, in entrambe le direzioni, tra i km 145,700 e 142, ad Agrigento. La circolazione viene deviata in loco ed il transito resta consentito solo per i residenti. Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile

