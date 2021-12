Scontro frontale a Termini Imerese, tre feriti gravissimi

Ancora incidenti in provincia, con un gravissimo scontro frontale tra due auto in via Libertà a Termini Imerese. Secondo quanto ricostruito sono rimaste ferite tre persone, estratte dai vigili del fuoco dalle lamiere e trasportati in codice rosso all'ospedale Cimino.

La strada è stata chiusa e stanno indagando gli agenti della polizia municipale. Sono intervenuti anche i carabinieri. Al volante delle auto due coniugi, a bordo di una Fiat Punto, e un ragazzo.

In aggiornamento

