Colpo grosso a Palermo, rapinato mentre sta per versare gli incassi delle slot machine

Un uomo che stava versando gli incassi di una società privata in un ufficio postale di Palermo è stato rapinato da due giovani col volto travisato e armati di taglierino. A lanciare l’allarme è stata la vittima. Sul posto è intervenuta la polizia con gli agenti delle volanti, i falchi della squadra mobile e personale della scientifica.

Secondo quanto è stato ricostruito l’uomo stava per versare all’ufficio postale di via De Gasperi gli incassi di slot machine e giochi online. Il bottino non è stato quantificato ma si trattterebbe di una somma ingente. I due rapinatori sono poi fuggiti a bordo di uno scooter.

© Riproduzione riservata